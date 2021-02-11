О роли России в мировом судостроении, проекте отечественного атомного авианосца и сотрудничестве с Индией: интервью главы ОСК Алексея Рахманова

- Расскажите о сотрудничестве с Индией. Как отношения с ней влияют на положение ОСК на рынке? Это сотрудничество задает тренд в регионе? В мире?

- Мы считаем Республику Индия и ее Военно-морские силы нашим стратегическим партнером, основным заказчиком военной техники на мировом рынке.

У нас было реализовано множество совместных проектов: Индия получила авианесущий корабль «Викрамадитья», шесть фрегатов, первая тройка которых строилась на Балтийском заводе, а вторая - на «Янтаре». Сейчас там же, в Калининграде, ведется работа над еще двумя фрегатами («Тушил» и «Тамала»). Еще два фрегата будут построены с нашим участием на индийской верфи Goa Shipyard Limited.

Уже более 20 лет реализуется программа ремонтов подводных лодок ВМС Индии, в том числе и на национальных верфях.

Учитывая высокие требования индийских ВМС, мы можем с уверенностью констатировать, что успешное выполнение нами контрактных обязательств подтверждает конкурентоспособность российской военно-морской продукции.

Отмечу, что в Индии анонсирован тендер на строительство серии неатомных подводных лодок с воздухонезависимой установкой. Мы рассчитываем быть одними из основных его участников.

- Кому мы еще продаем корабли - надводные и подводные? Не конфликтуют ли поставки разным странам с внешнеполитической точки зрения?

- Смотрите, ОСК строит свою экспортную политику с учетом строгого распределения ролей. Стратегию на международном рынке вооружений определяют ФСВТС и «Рособоронэкспорт». Их прерогатива - анализировать ситуацию и решать, конфликтуют или нет поставки морской техники тем или иным странам, какое вооружение мы готовы поставлять, а какое - нет.

ОСК же занимается строительством, а также послепродажным обслуживанием ранее поставленной продукции. Помимо нашего главного партнера - Индии, - у нас тесное сотрудничество и с другими иностранными заказчиками.

- «Адмирал Горшков». Как и когда появилась идея переделать его в авианосец для Индии? Насколько это было важно для Севмаша? Была ли другая работа? Уместно ли говорить о спасении предприятия?

- Российский флот в середине 90-х годов переживал не лучшие времена - сказывались последствия крушения СССР. Корабли серии 1 143 очень хорошо себя зарекомендовали, но «Адмирал Горшков» с 1995 года находился в режиме длительной стоянки. Основная проблема заключалась даже не в его техническом состоянии, а в отсутствии современной палубной авиации, без которой авианосец не может выполнять свою задачу.

В это же время индийские коллеги активно искали возможность приобретения готового авианосца за рубежом - взамен выработавшего ресурс корабля «Вират». Правительство России предложило рассмотреть вариант покупки «Адмирала Горшкова». Корабль посетила индийская делегация, которая осталась довольна состоянием материальной части авианосца.

По результатам обсуждений «Невское ПКБ» начало углубленную проработку концепции переоборудования «Горшкова» в средний авианосец с самолетами МИГ-29К - будущий флагман индийского флота «Викрамадитья».

Конечно, как и любая другая работа судостроительных предприятий в реальных условиях 90-х годов, эта модернизация была очень важна для Севмаша. Однако о «спасении» предприятия все же говорить некорректно: к моменту подписания контракта с Индией у севмашевцев уже был другой крупный заказ - МЛСП «Приразломная».

В 2000 году было заключено российско-индийское межправительственное соглашение о целом пакете контрактов по ВТС. Касалось оно и «Адмирала Горшкова». Но переговоры продолжались еще несколько раундов - вплоть до 2003 года.

В результате все вопросы были урегулированы, и Севмаш взялся за небывалую задачу - по сути, перестроить один корабль в другой. История отечественного кораблестроения таких аналогов не имела и не имеет до сих пор. Многие технические решения при выполнении работ ранее не применялись (например, уникальная операция докования корабля в условиях Севмаша).

В 2013 году «Викрамадитья» был передан индийским коллегам. Корабелы ОСК гордятся этим кораблем.

- Сегодня активно идет обновление отечественного флота. Какие слабые места еще только предстоит как-то закрыть с учетом современной обстановки? К какому сроку это должно произойти?

- Если говорить о слабых местах, то я бы сказал, что многие годы таким местом у нас была многопроектность. Мы не успевали разобраться с одним головным проектом, как уже надо было заниматься новым. А это новые решения, новая отладка процессов, новые «детские болезни». Многие корабли приходилось переделывать прямо «на лету» - потому что концепция их применения только что поменялась.

При этом серийные проекты, например ПЛ проекта 636 «Варшавянка», наглядно продемонстрировали, как серийность благотворно сказывается на ритмичности строительства, а значит, и на усилении флота. «Адмиралтейские верфи» производят упомянутые лодки одну за другой: построили шесть таких для Черноморского флота, еще шесть получит Тихоокеанский флот (две ПЛ уже переданы). А экспортный вариант «Варшавянки» еще и очень популярен на международном рынке.

Сейчас мы наконец приходим к длинным сериям и по другим направлениям. Мы, по сути, имеем по одному проекту стратегической и многоцелевой субмарины: «Борей» и «Ясень», которые еще в части многих компонентов унифицированы и между собой.

То же с надводными кораблями. Построены три тральщика проекта «Александрит», четвертый передаем флоту в эти дни, а пятый - летом следующего года. Достроили второй фрегат проекта 22 350 «Адмирал флота Касатонов», а третий готовится к швартовным испытаниям.

- Какой, на ваш взгляд, самый необычный корабль для отечественного флота, строившийся или разрабатывавшийся ОСК в последнее время? Есть ли у него отличающая концепция?

- Я упомянул фрегаты 22 350 - это флагманы современного Российского флота, корабли дальней морской зоны, самые технологически продвинутые в составе ВМФ.

Так вот, на головном корабле - «Адмирале Горшкове» - были использованы наиболее актуальные решения: от радиоэлектронного оборудования до зенитно-ракетных комплексов и артиллерийских установок.

«Горшков» стал первым серьезным надводным кораблем, заложенным в постсоветское время.

Задача была - создать технологически передовой фрегат, максимально универсальный. Он способен одинаково эффективно бороться как с надводными, так и с подводными кораблями противника, атаковать высокоточным оружием объекты на суше, противостоять авиации, вести разведку, выполнять немало других задач. При этом это корабль с отличной мореходностью. Он способен развивать скорость до 30 узлов и преодолевать при 14 узлах расстояния до 4 000 морских миль.

В нынешнем году мы уже сдали второй корабль проекта - «Адмирал Касатонов». За ним последуют еще два «адмирала» - «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков».

Рассчитываем, что это только начало, а дальше модернизированная Северная верфь приступит к созданию фрегатов модернизированного же проекта 22 350М. Они будут крупнее предшественников, что позволит разместить на них еще более грозное оружие.

- Видна ли из 2020 года тенденция развития судостроительных рынков - как военных, так и гражданских? Есть предположения, поменяется ли радикально ситуация в 2050 или 2070 годах?

- Из 2020 года видно, что нынешняя ситуация крайне нестандартная - пандемия смешала все планы, изменила все показатели. Строить глобальные прогнозы в глобальном же масштабе сейчас на близкую и среднесрочную перспективу довольно бесперспективно, многое зависит от того, насколько долго мир будет оставаться в нынешнем состоянии и как он изменится после того, как вирус удастся обуздать.

Отмечу, что глобальный объем заказов на строительство новых судов на фоне пандемии опустился до исторического минимума.

За первую половину года глобальный портфель заказов составил всего 269 судов по данным Clarkson Research Service. Это самый низкий показатель с 1996 года (собственно, за всю историю сбора данных аналитическими компаниями). По сравнению с 2019 годом портфель заказов «просел» на 42%.

В это же время, согласно рейтингу того же агентства Clarkson, Россия в нынешнем году заняла второе место в мире по объемам судостроения. До этого много лет тройка лидеров была неизменна: Южная Корея, Китай, Япония.

Что касается 2050 или 2070 годов, то смотреть в отдаленное будущее, как ни странно, проще.

Понятно, что судно будущего - это экологически безопасная, интеллектуальная и обладающая ресурсом адаптации машина. Она изготовлена с применением новых материалов и имеет бионический дизайн. Будет продолжаться движение в сторону «нулевого сброса», а значит, в качестве двигателей все больше будут применяться гибридные или электрические энергоустановки, обладающие сниженным потреблением топлива либо использующие его экологические виды: СПГ, водород или ветер.

Широкое распространение получат безэкипажные суда. А это изменит сам облик кораблей и судов. Скажем, исчезнут привычные очертания с надстройкой.

Big Data будет широко использоваться в системах навигации и обмене данными с другими судами. Наконец, суда будущего станут «настраиваемыми» под решение конкретной задачи или под различную инфраструктуру.

А еще исчезнут дорогостоящие испытательные стенды. Все этапы жизненного цикла морской техники будут осуществляться на основе виртуальных систем моделирования, 3D-проектирования и средств оптимизации. А использующие системы 3D-моделирования заводы и КБ получат возможность параллельного использования моделей в режиме реального времени.

Наконец, 3D-печать повлечет за собой влияние на способы и технологии, используемые в судостроении для моделирования и конструирования абсолютно во всех сферах: начиная с кораблей, подводных лодок, авианосцев и заканчивая технологическим оборудованием, которое находится на борту.

- Есть ли у ОСК разработанные в инициативном порядке проекты или концепции, о которых уже можно рассказать? Чем они отличаются, чем обусловлен расчет на их потенциальный успех?

- Последнее время было много разговоров о создании в России авианосца. ОСК много раз спрашивали, готовы ли мы создать такой корабль, и мы отвечали, что если будет такое решение - непременно сделаем.

Наши конструкторские бюро не могли остаться от этой темы в стороне. В результате «Невским ПКБ» был подготовлен проект «Ламантин». Корабль вобрал в себя все наработки и перспективные идеи сегодняшнего дня, в то же время он получил большой модернизационный запас.

Из того, что сегодня можно озвучивать, - это то, что «Ламантин» будет обладать атомной энергоустановкой, иметь возможность эксплуатировать как существующие самолеты, так и перспективные. Для этого на корабле предполагается использовать трамплин, но предусмотрена и возможность установки электромагнитной катапульты.

После 1991 года в России программ по созданию кораблей подобного водоизмещения и сложности конструктивных, технологических, организационных задач не было. Я убежден, что реализация проекта создания авианосца (и его авиагруппы) способна привести к технологическому рывку и на протяжении более 10 лет, во многих сегментах экономики и промышленности: помимо кораблестроения еще и в авиастроении, машиностроении, атомных технологиях, приборостроении, IT, производстве вооружения, металлургии и металлообработке.