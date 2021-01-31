Наступившее будущее: какое новейшее вооружение представили в Единый день военной приемки

Главные премьеры года – первый серийный истребитель пятого поколения Су-57, подлодка «Волхов» и многофункциональные комплексы «Уран-9» –первые и едва ли не единственные в мире универсальные «солдаты» с искусственным интеллектом. Те самые боевые роботы, которые еще недавно считались фантастикой.

Всего за прошедший год, несмотря на все сложности с пандемией, войска получили более шести с половиной тысяч образцов вооружения. Предприятия ОПК справились с поставленными задачами на 100 процентов. В российской армии сейчас на вооружении самые передовые и эффективные образцы отечественной техники. Оружие, в существование которого еще несколько лет назад иностранные разведки просто не верили.

В меткой стрельбе этой боевой машины нет заслуги слаженного экипажа, да и самого экипажа внутри тоже нет. Это робот «Уран-9» с дистанционным управлением, хотя с виду – обычный танк. На вооружении у машины 30 миллиметровая пушка, 12 огнеметных зарядов, противотанковые ракеты, и – полная автономность. Будущее, которое уже наступило.

«В первую очередь, машина нацелена на то, чтобы убрать человека с поля боевых действий, для того, чтобы сберечь жизни», – пояснил технический директор ОАО «766 УПТК» Алексей Фогелев.

Это и разведчик, и мощная огневая поддержка. Он сам способен оценить обстановку и открыть огонь. Все испытания уже завершены – 22 робота отправляются на службу в войска. Опыт войсковой апробации многофункционального комплекса «Уран-9» при выполнении специальных операций подтвердил возможность огневой разведки и поддержки передовых подразделений, высокие эксплуатационные характеристики и соответствие комплекса предъявляемым техническим требованиям.



Единый день военной приемки в Национальном центре управления обороной – как призыв в армию, но в качестве новобранцев здесь новейшие танки и ракетные комплексы для сухопутных войск, самолеты для ВКС, корабли для военно-морского флота. С технической точки зрения армия становится все более совершенной. Доля новейших вооружений неуклонно растет.

Зал принятия решений имени маршала Жукова в этот день становится похож на огромную аппаратную телеэфира. На прямой связи с Москвой – командиры частей со всей страны, директора оборонных предприятий, командующие флотами, армиями и военными округами.

«В результате поставки нового и модернизированного вооружения уровень современности сил общего назначения составил свыше 70 процентов, а в стратегических ядерных силах – 86 процентов. Поступившая техника интенсивно эксплуатируется, участвует в проверках боеготовности частей и соединений, учениях, тренировках…В октябре и ноябре прошлого года успешно прошли испытания крылатой ракеты морского базирования «Циркон». Скорость ее полета составила восемь махов», – сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Следующий этап – гиперзвуковые «Цирконы» будут запускать с подводных лодок. Уже в этом году планируют завершить все испытания.

В состав Северного флота принят подводный атомный ракетный крейсер «Князь Владимир» с баллистическими ракетами «Булава» на борту.

А в гавани Кронштадта Андреевский флаг поднят на дизельной субмарине «Волхов». Сейчас она готовится к переходу к новому месту службы, из Финского залива – на Камчатку. Стелс-технологии – западные эксперты окрестили российские лодки этого типа «черными дырами» за бесшумность и практически 100-процентную незаметность на локаторах.

В Единый день военной приемки все самые значимые новинки смогли оценить и корреспонденты телеканала «Звезда», которые увидели все своими глазами. На борту подводной лодки «Волхов» побывал корреспондент Павел Кутаренко.

«Это самый секретный отсек подлодки, куда обычно никого не пускают. Первый. Здесь установлены шесть торпедных аппаратов, скорость заряжания – всего 15 секунд и лодка может нести 18 торпед», – передал он.

Эти же торпедные аппараты используются и для стрельбы «Калибрами». Высокоточные крылатые ракеты – главное оружие и на борту корвета «Гремящий», он тоже готовится к переходу на Тихий Океан.

Во Владивостоке уже несет боевую службу еще один корабль этого проекта, названный в честь матроса, Героя России Алдара Цыденжапова. Характеристики вооружения на его борту изучил Денис Ивлев.

«Отсюда возможен запуск ракет «Уран» с дальностью поражения до 120 километров.Корвету не страшны и воздушные цели. Здесь установлен ракетный комплекс «Редут» с дальностью поражения до 50 километров. Его же можно использовать для уничтожения малоразмерных кораблей», – рассказал корреспондент.

Всего состав ВМФ в 2021 году пополнят более 40 кораблей и судов.

Во время Единого дня военной приемки Минобороны впервые раскрыло некоторые характеристики стратегического ракетного комплекса «Ярс». Стартовая масса ракеты 46 тонн, дальность поражения цели – до десяти тысяч километров. На боевое дежурство в минувшем году заступил один стационарный комплекс «Ярс» и еще два – в мобильном исполнении.

Зенитные ракетные комплексы «Триумф» обеспечивают надежное прикрытие нашего неба. Всего войска получили четыре полка С-400. Наш репортер Анатолий Бородкин побывал на позициях, который занял этот дивизион в Самарской области.

«Пусковые установки круглосуточно на боевом дежурстве. Среди задач, которые поставило командование Центрального военного округа перед дивизионами Самарского полка – до мелочей изучить управление комплексом и занять призовые места на международном этапе конкурса "Ключи от неба"», – отметил он.

В Ульяновске в единый день военной приемки передают Минобороны комплексы ПВО средней дальности Бук-М3. Там же, но на другом берегу Волги, производят новые военно-транспортные Ил-76МД-90А. Три таких самолета заступают на дежурство – улучшенная версия самого массового отечественного воздушного грузовика. Контуры прежние, возможности – новые, рассказывает Константин Исаев.

«У этого самолета на 20 тонн больше максимальная взлетная масса, инженерам удалось достичь таких показателей за счет абсолютно новой усиленной конструкции крыла, которое может поднять не только гораздо более тяжелые двигатели, но и весь этот огромный самолет», – передал корреспондент.

Всего 60 тонн полезной нагрузки – новый рекорд для Ил-76. Пилоты управляют самолетом при помощи цифровых приборов на жидкокристаллических экранах. Но все же главное то, что двигатели самолета стали намного мощнее.



Мощные двигатели – отличительная черта еще одного новейшего самолета. В Астраханской области, словно бросая вызов законам земного тяготения, почти вертикально в небо с взлетной полосы устремляется истребитель пятого поколения.

По всем характеристиками он превосходит зарубежные образцы. Самый маневренный, и самый быстрый. Чтобы разогнаться до сверхзвука, ему даже не нужно включать форсаж. Система управления помогает пилоту при выполнении фигур высшего пилотажа и управлении оружием. Первый серийный Су-57 увидел Алексей Кошкин.

«Этот первый строевой самолет после первых испытаний здесь, в Главном летном испытательном центре Ахтубинска, поступит на одну из авиабаз нашей страны, где и будет нести боевое дежурство. Вскоре самолеты Су-57 пятого поколения станут основными истребителями наших Воздушно-космических сих, то есть основным оружием в небе», – рассказал он.

Минобороны уже заключило контракт на поставку 76 таких самолетов в ближайшие годы. На вооружение ВКС поступают и новые истребители Су-35С, перехватчики МиГ-31 БМ и модернизированные ракетоносцы Ту-95МС, способные нести крылатые ракеты с ядерными боезарядами.

«Коллеги, в целом проделана большая, важная и серьезная работа, которая позволила нам выйти и по современности, и по исправности техники на достаточно высокий уровень. Подводя итоги 2020 года на итоговой коллегии, перед нами президент и верховный главнокомандующий поставил задачу – к 2024 году уровень современности в силах общего назначения должен достигнуть 76%. Для выполнения этой задачи необходимо продолжить заключение долгосрочных контрактов с опережающим финансированием по всем основным видам вооружения. Такой подход обеспечит дальнейшее ритмичное переоснащение армии и флота», – дал установку министр обороны.

Планы по поставкам техники в 2020 году были в полном объеме выполнены, даже несмотря на пандемию. Не помешала она и строительству объектов военной инфраструктуры. В их числе – 30 многофункциональных медицинских центров. Суворовские училища во Владикавказе и Твери, филиал Нахимовского училища в Калининграде. На космодроме Плесецк реконструирован монтажно-испытательный комплекс для разгонного блока тяжелой ракеты «Ангара-А5».



В Единый день военной приемки не только принимают на службу новую технику и военные объекты, но и отмечают заслуги тех, без кого все это было бы невозможно. Руководители предприятий и рядовые сотрудники, которые внесли в укрепление обороноспособности страны частицу своего труда. Сергей Шойгу наградил их медалями «Михаил Калашников», «За укрепление боевого содружества» и «За Трудовую Доблесть».