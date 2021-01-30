В боевой состав Черноморского флота принят новый МРК «Грайворон»

В Севастополе прошла торжественная церемония по приему в состав Черноморского флота новейшего малого ракетного корабля «Грайворон». Перед началом церемонии Андреевский флаг корабля был освящен в храме Архистратига Михаила в присутствии членов экипажа.

МРК «Грайворон» является девятым кораблем модернизированной серии «Буян-М». Назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства. Они имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК.

Торжественная церемония подъема военно-морского флага и включения МРК «Грайворон» в состав ЧФ прошла на борту корабля на причале Минная стенка с участием начальника Главного штаба ВМФ адмирала Александра Витко и командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова.

После подъема Андреевского флага экипаж МРК «Грайворон» начнет отработку специальных курсовых задач и с февраля 2021 года приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки.