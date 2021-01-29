Без дозаправки из Владивостока до Москвы: на что способны модернизированные Ил-76МД-90А

Сегодня в Ульяновске Министерство обороны принимает проверенные временем транспортные тяжеловесы Ил-76МД-90А. Российские инженеры улучшили в них практически все. И главное – самолет способен перелететь без дозаправок из Владивостока в Москву, раньше для этого требовалось минимум две дозаправки. Шесть новейших Ил-76МД-90А уже стоят на вооружении Военно-транспортной авиации, и это только начало.

Также в Ульяновске готовятся передать в воинские части знаменитые системы противовоздушной обороны «Бук-М3». Эти комплексы способны поразить любую аэродинамическую цель - от баллистических и крылатых ракет, до небольших коптеров и вертолетов.

Сегодня в Минобороны - Единый день военной приемки. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заслушает доклады о том, как идет перевооружение армии, какие новые объекты инфраструктуры построены и какие новые образцы вооружения и техники поступят в армию.