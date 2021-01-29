Взгляд из «черной дыры»: уникальные кадры новейшей подлодки «Волхов»

В гавани Кронштадта среди льдов Финского залива стоит настоящая «черная дыра» - новейшая подводная лодка «Волхов». Ее смело можно назвать самой совершенной и самой скрытной неатомной подлодкой нашего флота.

«Мы уже оказались внутри подводной лодки, у нее - двойной корпус, максимальная глубина погружения - 300 метров. На центральном посту находится самый узнаваемый здесь прибор - перископ. Лодка оснащена самыми передовыми разработками: это система навигации, гидроакустики. Но более подробно показывать и рассказывать о них мы не можем, потому что оборудование здесь засекречено», - отметил корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко, побывавший на подводной лодке.

В самом секретном отсеке подлодки, куда обычно никого не пускают, установлено 6 торпедных аппаратов. Скорость перезаряжения - всего 15 секунд. И после этого судно может нести 18 торпед. А через крышки торпедных аппаратов производятся пуски высокоточных крылатых ракет «Калибр».