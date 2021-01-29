Боевой «Триумф»: новейшие комплексы С-400 заступили на дежурство в Самарской области

В Самарской области на боевое дежурство заступили расчеты новых зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Принятию этого полкового комплекта предшествовали долгие тренировки, в том числе на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, где зенитчики провели первые боевые стрельбы из «Триумфа» и показали отличную боевую выучку.

Дивизионы комплекса С-400 первый учебно-тренировочный марш провели в самарских лесах. Зенитчики должны были найти безопасную позицию и менее чем за три минуты привести пусковую установку из походного положения в боевое. После условного боевого пуска расчет направляется на запасную позицию. Добраться до нее нужно за 15 минут, преодолев расстояние в 10 километров.

Сегодня большой день в Минобороны - День военной приемки. Глава ведомства Сергей Шойгу заслушает доклады о том, как идет перевооружение армии, какие новые объекты инфраструктуры построены и какие новые образцы вооружения и техники поступят в армию.