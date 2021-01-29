Шойгу наградил сотрудников предприятий ОПК в Единый день военной приемки
Награжденным вручили медали «Михаил Калашников», «За укрепление боевого содружества», «За трудовую доблесть».
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в рамках Единого дня военной приемки наградил сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса за отличия, проявленные при создании, испытании и оснащении Вооруженных Сил современными образцами вооружения и военной техники.
Сотрудники предприятий промышленности, инженеры и рабочие получили из рук главы Минобороны медали «Михаил Калашников», «За укрепление боевого содружества», «За трудовую доблесть».