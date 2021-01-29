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Новейший патрульный корабль «Сергей Котов» передан Черноморскому флоту: кадры спуска

Анна Касаткина
16:26 29.01.2021
Корабли проекта 22160 несут патрульную службу по охране территориальных вод и выполняют другие операции в дальней морской и океанской зонах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Керчи спустили на воду новейший патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов». В торжественной церемонии спуска принял участие начальник Главного штаба ВМФ адмирал Александр Витко.

«Сергей Котов» пополнил состав Черноморского флота. Четвертый в серии патрульный корабль построен на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького» совместно с керченскими судостроителями.

Приказом Главкома ВМФ России корабль назван в честь контр-адмирала Военно-морского флота СССР, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Сергея Николаевича Котова.

Современные корабли проекта 22160 спроектированы АО «Северное проектно-конструкторское бюро» в Санкт-Петербурге по заказу Главного командования ВМФ России. Они предназначены для несения патрульной службы по охране территориальных вод, патрулирования 200-мильной исключительной экономической зоны в открытых и закрытых морях, ведения антипиратской деятельности. Кроме того, судна выполняют задачи по поиску и оказанию помощи пострадавшим кораблям, ведут экологический мониторинг окружающей среды в мирное время, выполняют другие операции в дальней морской и океанской зонах.

Корабли проекта 22160 водоизмещением не более 1700 тонн обеспечивают длительное присутствие в дальней морской зоне, автономность составляет 60 суток. Максимальная скорость кораблей – не менее 25 узлов, они спроектированы с учетом обеспечения комфортных условий размещения экипажа из 60 человек. Для увеличения поискового потенциала и проведения поисково-спасательных операций на кораблях предусмотрено базирование 12-тонного вертолета. Кроме того, корабли оснащены радиотехническим и гидроакустическим вооружением, а также средствами радиоэлектронного противодействия.

На сегодняшний день три корабля проекта 22160 (головной корабль «Василий Быков», первый из серии «Дмитрий Рогачев», второй из серии «Павел Державин») уже несут службу в составе Черноморского флота.

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