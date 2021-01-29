Первый из многих: сборку серийного Су-57 показали на видео

Сегодня в Астраханской области приняли на вооружение один из самых ожидаемых в ВКС самолетов - истребитель пятого поколения Су-57. Это была первая серийная машина - одна из многих, которым еще только предстоит заступить в строй.

«Данный тип самолета скоро будет поступать в ряды Вооруженных сил. И мне кажется, что с задачей переучивания на данный тип самолета у летного состава не будет никаких проблем. Это крейсерский сверхзвук, малая заметность, сверхманевренность, очень "умное" и современное информационно-управляющее поле и мощный локатор», - прокомментировал новинку старший летчик-испытатель Алексей Набирухин.

Доклад о поступлении первого Су-57 в состав ВКС России прозвучал в рамках Единого дня приемки военной продукции. Впереди - исполнение контракта на поставку еще 75 машин.