В Минобороны рассказали, когда начнутся серийные поставки «Цирконов»

Серийные поставки в Вооруженные силы РФ гиперзвуковых ракет «Циркон» начнутся в 2022 году, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

«Серийные поставки начнутся с 2022 года», - сказал он в пятницу в ходе Единого дня приемки военной продукции.

Ранее в рамках летно-конструкторских испытаний с фрегата «Адмирал Горшков» были проведены пуски ракет «Циркон». Во время испытаний достигнута скорость свыше 8 Махов, напомнил замминистра.

«Положительные результаты позволяют приступить к следующему этапу отработки - проведению пусков с подводных носителей, завершить государственные испытания в 2021 году и приступить к серийным поставкам», - отметил Криворучко.

Стрельбы гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнялись в октябре, в ноябре и декабре прошлого года.

«Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая ОАО «ВПК „НПО машиностроения“», которая входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая (до М = 8) скорость полета как по сравнению с другими российскими противо­корабельными ракетами, так и с противокорабельными ­ракетами, стоящими на вооружении других стран.

Фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» с управляемым ракетным оружием был включен в боевой состав Военно-морского флота России летом 2018 года. Экипаж корабля составляет более 170 человек. Фрегат может развивать скорость до 29 узлов. На его вооружении находятся ракеты «Оникс» и «Калибр», а также зенитные ракетные комплексы «Полимент-Редут».