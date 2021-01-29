Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

В Минобороны рассказали, когда начнутся серийные поставки «Цирконов»

Андрей Аркадьев
14:50 29.01.2021
Госиспытания завершатся в 2021 году пусками ракет с подлодки.
В Минобороны рассказали, когда начнутся серийные поставки «Цирконов»
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Серийные поставки в Вооруженные силы РФ гиперзвуковых ракет «Циркон» начнутся в 2022 году, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

«Серийные поставки начнутся с 2022 года», - сказал он в пятницу в ходе Единого дня приемки военной продукции.

Ранее в рамках летно-конструкторских испытаний с фрегата «Адмирал Горшков» были проведены пуски ракет «Циркон». Во время испытаний достигнута скорость свыше 8 Махов, напомнил замминистра.

«Положительные результаты позволяют приступить к следующему этапу отработки - проведению пусков с подводных носителей, завершить государственные испытания в 2021 году и приступить к серийным поставкам», - отметил Криворучко.

Стрельбы гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон»  фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнялись в октябре, в ноябре и декабре прошлого года.

«Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая ОАО «ВПК „НПО машиностроения“», которая входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая (до М = 8) скорость полета как по сравнению с другими российскими противо­корабельными ракетами, так и с противокорабельными ­ракетами, стоящими на вооружении других стран.

Фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» с управляемым ракетным оружием был включен в боевой состав Военно-морского флота России летом 2018 года. Экипаж корабля составляет более 170 человек. Фрегат может развивать скорость до 29 узлов. На его вооружении находятся ракеты «Оникс» и «Калибр», а также зенитные ракетные комплексы «Полимент-Редут».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:12 Армия
Видео
Шойгу заявил, что уровень современности стратегических ядерных сил достиг 86%
12:47 Армия
Видео
Вооруженные силы России в 2020 году получили более 6 600 образцов вооружения
11:29 В стране и мире
Видео
Сергей Шойгу возложил цветы к скульптурной композиции «Офицеры» в Москве
08:53 ОПК
Видео
Без дозаправки из Владивостока до Москвы: на что способны модернизированные Ил-76МД-90А
06:32 Армия
Видео
Небо под защитой: в Ульяновске готовятся передать в воинские части комплексы «Бук-М3»
Популярное
Популярное
Видео
Без дозаправки из Владивостока до Москвы: на что способны модернизированные Ил-76МД-90А
Видео
Небо под защитой: в Ульяновске готовятся передать в воинские части комплексы «Бук-М3»
Видео
Вооружен до зубов: опубликованы уникальные кадры с борта корвета «Гремящий»
Гибель туристов на перевале Дятлова получила новое объяснение
Видео
«Золотые» руки: как ремонтные мастерские обманывают россиян и вымогают деньги
Стоматолог перенесла клиническую смерть и рассказала о путешествии «в волшебные джунгли»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.