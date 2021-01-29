Первый истребитель Су-57 передали в состав ВКС РФ

В Астраханской области на аэродроме государственного летно-испытательного центра Ахтубинск приняли на вооружение одну из самых долгожданных новинок - первый серийный многоцелевой самолет пятого поколения Су-57. В рамках Единого дня военной приемки истребитель передали в состав Воздушно-космических сил РФ.

«Данный тип самолета скоро будет поступать в ряды Вооруженных сил. И мне кажется, что с задачей переучивания на данный тип самолета у летного состава не будет никаких проблем. Это крейсерский сверхзвук, малая заметность, сверхманевренность, очень "умное" и современное информационно-управляющее поле и мощный локатор», - рассказал «Звезде» старший летчик-испытатель, заместитель командира авиационной эскадрильи Алексей Набирухин.

В дальнейшем предусмотрено кратное наращивание производства авиационной техники пятого поколения с поставкой 76 истребителей Су-57.

Су-57 предназначен для поражения воздушных, наземных и морских целей. Он обладает внутрифюзеляжным вооружением, радиопоглощающим покрытием по технологии малозаметности, а также новейшим комплексом бортового оборудования.