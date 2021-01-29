Начались испытания первого отечественного двигателя для легких вертолетов

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Ростех) приступила к испытаниям двигателя ВК-650В для легких вертолетов Ка-226Т и «Ансат-У», сообщает пресс-служба ОДК.

Сейчас выполнена первая часть из четырех намеченных частей программы испытаний, специалисты осуществили запуск, оценили ключевые параметры изделия, отладили совместную работу систем стенда и двигателя.

«Двигатель запустился с первого раза, ожидаемые характеристики в ходе первого запуска подтверждены», - сказал индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков.

В пресс-службе добавили, что новый двигатель почти на 12% состоит из деталей, изготовленных с помощью 3D-печати, что позволило ускорить производство демонстратора. ВК-650В имеет взлетную мощность 650 л. с. Сертификат на двигатель планируется получить в 2023 году.

«Ансат» - российский многоцелевой вертолет легкого класса вместимостью семь-девять пассажиров, который может перевозить 1 300 килограммов полезной нагрузки в кабине. Разработан конструкторским бюро Казанского вертолетного завода.

Благодаря своим техническим возможностям и современному конструктивному облику вертолет обладает некоторыми конкурентными преимуществами перед своими аналогами и может выпускаться в самых различных модификациях. Большой объем кабины (восемь кубических метров) позволяет эффективно размещать в ней самое разнообразное оборудование.

Медицинская версия позволяет полноценно выполнять функцию «воздушной скорой помощи». Во время перевозки медицинская бригада может проводить непрерывный мониторинг состояния пострадавшего, поддерживать его жизнь и проводить интенсивную терапию.

Модернизированный вертолет является первым сертифицированным вертолетом с размещенным современным медицинским оборудованием, состав которого полностью соответствует всем требованиям Минздрава России.