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Для ВМФ РФ разработают корабельный аналог ЗРК «Тор-М2»

Ян Брацкий
04:22 27.01.2021
Модельный ряд ЗРК обновится с появлением версии на колесном плавающем шасси.
Для ВМФ РФ разработают корабельный аналог ЗРК «Тор-М2»
© Фото: Минобороны России
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В ближайшем будущем зенитно-ракетный комплекс малой дальности (ЗРК МД) «Тор-М2» станет межвидовым. Для нужд Военно-морского флота России будет разработан корабельный аналог установки. Об этом сообщил генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов в интервью журналу «Национальная оборона».

По его словам, модельный ряд ЗРК обновится с появлением версии на колесном плавающем шасси. Ранее начальник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ Александр Леонов анонсировал разработку подобной модификации комплекса ПВО «Тор-М2» на специализированном колесном шасси, пишет РИА Новости.

Основная задача ЗРК семейства «Тор» - прикрытие административных, экономических и военных субъектов от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, беспилотников, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии «стелс».

Комплекс может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Перевод из походного в боевое положение занимает до трех минут. Время реакции комплекса от восьми до 12 секунд. Кроме того, «Тор-М2» способен вести огонь на ходу без остановок, защищая технику на марше.

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