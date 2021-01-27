Ручной «Аспид»: Ростех передаст новый пистолет на апробацию в силовые структуры

Центральный НИИ точного машиностроения, входящий в Ростех, собирается передать спортивный самозарядный пистолет РГ120 «Аспид» и его модификацию РГ120-1 силовым ведомствам и в стрелковые клубы. В НИИ рассчитывают получить отзывы и доработать пистолет, чтобы тот успешно прошел необходимые испытания.

«Недавно "Аспид" прошел сертификацию и подтвердил соответствие всем нормативным требованиям. Теперь мы можем передать образцы пистолета профессиональным стрелкам - в клубы Федерации практической стрельбы и ряду силовых ведомств. Полученные замечания будут внесены в конструкторскую документацию для доработки оружия. К этапу предварительных испытаний ЦНИИТОЧМАШ соберет пистолеты, где уже будут учтены все отзывы», - сказал индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

Сам «Аспид» в различных вариантах исполнения имеет крепления для коллиматорного прицела, или планку Пикатинни, позволяющую крепить на него прицелы или дополнительное оборудование - например, фонарь. Масса пистолета колеблется, в зависимости от модификации, в пределах от 0,8 до 1,1 килограмма. Гарантийный ресурс - 25 тысяч выстрелов, температурный режим эксплуатации пистолета варьируется от минус 30 до плюс 50 градусов.