ОПК В России завершили испытания электрической торпеды Андрей Аркадьев Какое название получила торпеда, не уточняется. © Фото: ktrv.ru Читайте нас на: Государственные испытания первой созданной в современной России электрической торпеды завершились в прошлом году, заявил генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью газете «Военно-промышленный курьер». «В 2020 году мы завершили госиспытания также первой российской электрической торпеды», - приводит издание его слова. Обносов добавил, что подобные торпеды выпускались и в Советском Союзе, но обладали менее высокими тактико-техническими характеристиками. Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) является разработчиком противокорабельных, противорадиолокационных и многоцелевых ракет, предназначенных для оснащения авиационных, корабельных и береговых ракетных комплексов тактического назначения. Всего в корпорацию входят 39 предприятий. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика