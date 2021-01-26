Центр подготовки летчиков ВМФ в Ейске получил новые вертолетные тренажеры

Центр подготовки летчиков Военно-морского флота в Ейске получил новые тренажеры для подготовки вертолетчиков. Поставщиком выступил холдинг «Технодинамика», входящий в Госкорпорацию Ростех.

Тренажеры на динамической платформе позволяют обучать экипажи палубных ударных вертолетов Ка-52К, а также противолодочных вертолетов Ка-27М и Ка-29. Новые возможности тренажеров позволяют увеличить эффективность подготовки и наделить будущие экипажи навыками управления в нештатных ситуациях и сложных условиях.

«Оборудование реалистично имитирует полет и даст летчикам бесценные навыки управления машинами в критических ситуациях: при отказах двигателей, авионики, полете в условиях турбулентности. Новые тренажеры позволят на качественно новом уровне готовить летный и инженерно-технический состав морской авиации ВМФ», – заметил генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.

Оборудование комплекса позволяет отработать полный спектр полетных заданий, задать ту или иную тактическую обстановку, а также записать и проконтролировать все действия пилотов. Но самая важная часть - подвижное основание на гидравлических опорах, которое позволяет имитировать все динамические ощущения от полета и маневрирования на вертолете.

«Современного летчика невозможно подготовить без высокотехнологичного цифрового оборудования. Мы предлагаем заказчикам готовый комплекс учебных средств, который позволит отрабатывать навыки работы с техникой без необходимости рисковать дорогостоящей машиной. Тренажеры нового поколения помогут подготовить пилотов машин, в том числе для авиагрупп новых российских вертолетоносцев», – отметили в авиационном кластере Ростеха.

Сами тренажеры - детище подмосковного ЦНТУ «Динамика». Один тренажер может быть как частью учебно-тренировочных комплексов, так и применяться самостоятельно, в качестве отдельного учебного средства.