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Центр подготовки летчиков ВМФ в Ейске получил новые вертолетные тренажеры

Тимур Шерзад
16:48 26.01.2021
Самая важная часть - подвижное основание на гидравлических опорах, которое позволяет имитировать все динамические ощущения от полета и маневрирования на вертолете. 
Центр подготовки летчиков ВМФ в Ейске получил новые вертолетные тренажеры
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Центр подготовки летчиков Военно-морского флота в Ейске получил новые тренажеры для подготовки вертолетчиков. Поставщиком выступил холдинг «Технодинамика», входящий в Госкорпорацию Ростех. 

Тренажеры на динамической платформе позволяют обучать экипажи палубных ударных вертолетов Ка-52К, а также противолодочных вертолетов Ка-27М и Ка-29. Новые возможности тренажеров позволяют увеличить эффективность подготовки и наделить будущие экипажи навыками управления в нештатных ситуациях и сложных условиях. 

«Оборудование реалистично имитирует полет и даст летчикам бесценные навыки управления машинами в критических ситуациях: при отказах двигателей, авионики, полете в условиях турбулентности. Новые тренажеры позволят на качественно новом уровне готовить летный и инженерно-технический состав морской авиации ВМФ», – заметил генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.  

Оборудование комплекса позволяет отработать полный спектр полетных заданий, задать ту или иную тактическую обстановку, а также записать и проконтролировать все действия пилотов. Но самая важная часть - подвижное основание на гидравлических опорах, которое позволяет имитировать все динамические ощущения от полета и маневрирования на вертолете. 

«Современного летчика невозможно подготовить без высокотехнологичного цифрового оборудования. Мы предлагаем заказчикам готовый комплекс учебных средств, который позволит отрабатывать навыки работы с техникой без необходимости рисковать дорогостоящей машиной. Тренажеры нового поколения помогут подготовить пилотов машин, в том числе для авиагрупп новых российских вертолетоносцев», – отметили в авиационном кластере Ростеха. 

Сами тренажеры - детище подмосковного ЦНТУ «Динамика». Один тренажер может быть как частью учебно-тренировочных комплексов, так и применяться самостоятельно, в качестве отдельного учебного средства. 

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