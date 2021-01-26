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Инженеры «МиГ» усилили устойчивость истребителей в режимах энергичного маневрирования

Тимур Шерзад
12:25 26.01.2021
В корпорации «МиГ» оформили патент на новое устройство. Оно не только разработано, но уже испытано и установлено на истребителях МиГ-29М/М2 и МиГ-35.
Инженеры «МиГ» усилили устойчивость истребителей в режимах энергичного маневрирования
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корпорация «МиГ», входящая в состав госкорпорации «Ростех», смогла решить проблему колебаний при «ручном» управлении в режимах энергичного маневрирования. Сделать это инженеры «МиГ» смогли, разработав нелинейное корректирующее устройство для систем автоматического управления самолетом. 

«Запатентованное устройство позволит повысить безопасность полета и снизить загрузку летчика в кабине», - прокомментировал новую разработку управляющий директор корпорации «МиГ» Андрей Герасимчук.

Обычно резкие движения ручкой на режимах энергичного маневрирования вызывают колебания, создающие нестабильности в системах управления. Они могут привести к аварийным ситуациям. Теперь же проблема решена - машина не выходит на предельно допустимый скоростной режим. А еще новое корректирующее устройство не дает запоздать сигналу, и управление становится более отзывчивым. 

 «PIO-колебания возникают, когда пилот не может приспособиться к внезапному изменению динамики транспортного средства во время выполнения сложной задачи. Наше изобретение позволяет сделать полет безопаснее», - заявил заместитель главного конструктора по системам управления корпорации «МиГ» Юрий Оболенский.

В корпорации «МиГ» оформили патент на новое устройство. Оно не только разработано, но уже испытано и установлено на истребителях МиГ-29М/М2 и МиГ-35.

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