Инженеры «МиГ» усилили устойчивость истребителей в режимах энергичного маневрирования

Корпорация «МиГ», входящая в состав госкорпорации «Ростех», смогла решить проблему колебаний при «ручном» управлении в режимах энергичного маневрирования. Сделать это инженеры «МиГ» смогли, разработав нелинейное корректирующее устройство для систем автоматического управления самолетом.

«Запатентованное устройство позволит повысить безопасность полета и снизить загрузку летчика в кабине», - прокомментировал новую разработку управляющий директор корпорации «МиГ» Андрей Герасимчук.

Обычно резкие движения ручкой на режимах энергичного маневрирования вызывают колебания, создающие нестабильности в системах управления. Они могут привести к аварийным ситуациям. Теперь же проблема решена - машина не выходит на предельно допустимый скоростной режим. А еще новое корректирующее устройство не дает запоздать сигналу, и управление становится более отзывчивым.

«PIO-колебания возникают, когда пилот не может приспособиться к внезапному изменению динамики транспортного средства во время выполнения сложной задачи. Наше изобретение позволяет сделать полет безопаснее», - заявил заместитель главного конструктора по системам управления корпорации «МиГ» Юрий Оболенский.

В корпорации «МиГ» оформили патент на новое устройство. Оно не только разработано, но уже испытано и установлено на истребителях МиГ-29М/М2 и МиГ-35.