Пуля не пробьет: в России раскрыли технику производства сверхлегкого материала для бронежилетов

Бронежилеты из полиэтилена защитят наших военных от осколков и даже от автоматных пуль. Российские оборонщики разработали прочнейший материал, который получил название «Супернить». Этот сверхмолекулярный полиэтилен крепче стали, легче пластика и не тонет в воде. Корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев стал первым журналистом, который оценил разработку.

Прямое попадание с расстояния в десять метров современные бронежилеты выдерживают легко. По сравнению с концом прошлого века броня стала и надежнее, и легче. На смену титану и стали пришли керамика и кевлар. Хотя еще не так давно подобное применение этих материалов казалось невозможным, сегодня они уже не считаются новейшей инновацией.

«Этот материал может защищать от пуль короткоствольного оружия и создает гибкую и легкую броню. Но прогресс не стоит на месте, и в XXI веке был изобретен новый материал. Это сверхмолекулярный полиэтилен. Этот материал позволяет создавать защиту, которая будет на 30% легче арамидных и на 20% дешевле», - рассказал Роман Самосвалов, главный специалист компании «Армоком».

Над снижением массы боевой экипировки бьются военные инженеры всех стран, ведь даже один лишний килограмм может стать роковым для солдата в бою или на марше. В Израиле и США в качестве бронезащиты уже около трех лет испытывают высокомолекулярный пластик. Российские разработчики не отстают от зарубежных коллег.

Бронепанели изготавливаются на отечественном станке. На первый взгляд тяжело поверить в то, что из тончайших полиэтиленовых волокон получается настоящая броня. Над ее созданием трудился целый научно-исследовательский институт.

Журналисты «Звезды» стали первыми, кому удалось снять процесс производства инновационного материала для брони нового поколения. Особый секрет при производстве - это связующий материал для волокон, аналогов которому в мире нет.

«С этим связующим и полиэтиленом отечественным мы и изготавливаем наши изделия. На данный момент можем полностью импортозаместить продукцию зарубежную и при этом получить из наших материалов не только сопоставимую по качеству и стойкости, но и превысить зарубежные аналоги», - отметил Алексей Крайнов, инженер компании «Армоком».

Насколько российская разработка превосходит западную, пока судить сложно. Отечественный материал еще на стадии испытаний, но различия видны уже сейчас. Российская разработка легче и прочнее западных аналогов, а себестоимость ее обходится ниже.

По новой технологии уже удалось создать легкий бронешлем, по классу защиты ничем не уступающий аналогам из кевлара.

«Полностью из отечественных материалов. Процентов на 30 легче, чем шлемы такого типа, и при этом имеет лучшую стойкость. Одно из его преимуществ - он обладает положительной плавучестью», - пояснил Алексей Крайнов, инженер завода «Армакон».

В первую очередь новейшая разработка предназначена для ВМФ. Кому, как не морским пехотинцам, понять все прелести непотопляемого бронешлема. Впрочем, защитные свойства изделия военных, скорее всего, тоже порадуют.

Специалисты решили проверить, что эффективнее - новый полиэтилен или всем привычный кевлар. Для этого они взяли две одинаковые по массе пластины и при помощи баллистического ствола провели испытания.

Были произведены пять выстрелов в каждую пластину. Стальные осколки прошили арамид, но застряли в полиэтилене. Конечно, новому материалу еще предстоит не один этап испытаний. Но в том, что не за горами то время, когда пластик заступит на боевое дежурство, сомневаться не приходится.