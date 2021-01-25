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Путин заявил, что МС-21 пойдет в серию, несмотря на санкции

Тимур Шерзад
16:24 25.01.2021
Это противодействие, согласно словам Путина, может влиять на процесс, но не на результат.
Путин заявил, что МС-21 пойдет в серию, несмотря на санкции
© Фото: Globallookpress
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Владимир Путин провел телемост с учащимися вузов в честь Дня российского студенчества. В процессе президент вспомнил про влияние западных санкций - например, на процесс создания отечественного самолета МС-21.

«У нас создается среднемагистральный самолет МС-21. Чуть ли не на каждом шагу палки в колеса вставляют с помощью тех же санкций», - отметил президент.

Это противодействие, согласно словам Путина, может влиять на процесс, но не на результат.

«Но ничего, мы постепенно, даже если что-то приходится по графику производства что-то вправо сдвигать, все равно делаем и будем это делать, причем будем делать успешно», - подчеркнул Владимир Путин.

Последствия такого введения санкций для западных же компаний видны уже сейчас - например, изначально МС-21 должен был использовать американские двигатели Pratt and Whitney. Но в итоге полетел с российскими ПД-14 в декабре прошлого года.

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