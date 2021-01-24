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В Центральном институте авиамоторостроения рассказали о разработке электрического «двигателя будущего»

Егор Левин
13:48 24.01.2021
По словам гендиректора ЦИАМ, весной 2021 года должен состояться один из первых полетов самолета, оснащенного электрическим мотором.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Какими бы качественными и надежными ни были действующие силовые установки отечественных самолетов, предел существует у любой техники. Поэтому в «ОДК-Авиадвигатель» озадачились поиском альтернативных источников движения. Один из таких - гибрид газотурбинного и электрического двигателей.

В Центральном институте авиационного моторостроения разрабатываются «двигатели будущего»: электрические силовые установки более экономичные и ресурсоемкие, а также совместимы со своими классическими «собратьями».

Как заявил гендиректор ЦИАМ Михаил Гордин, весной 2021 года планируется провести полет самолета с электрическим двигателем. Он станет не первым, но одним из пока еще совсем не многочисленных подобных предприятий на территории России.

Электродвигатели - известная вещь, но о масштабных исследованиях и переходе на электротягу ранее речь еще не шла.

Смотрите в новом выпуске «Военной приемки», посвященном строительству авиадвигателей в России о закрытых лабораториях двигателестроителей, интерметаллидах и двигателе для президентского самолета. Кроме того, авторы программа впервые представят моторы, о которых многие не слышали: помимо электрических, также и о новых моторах для лайнеров-гигантов, способных перевозить по 500 пассажиров на десятки тысяч километров.

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