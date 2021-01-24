В Центральном институте авиамоторостроения рассказали о разработке электрического «двигателя будущего»

Какими бы качественными и надежными ни были действующие силовые установки отечественных самолетов, предел существует у любой техники. Поэтому в «ОДК-Авиадвигатель» озадачились поиском альтернативных источников движения. Один из таких - гибрид газотурбинного и электрического двигателей.

В Центральном институте авиационного моторостроения разрабатываются «двигатели будущего»: электрические силовые установки более экономичные и ресурсоемкие, а также совместимы со своими классическими «собратьями».

Как заявил гендиректор ЦИАМ Михаил Гордин, весной 2021 года планируется провести полет самолета с электрическим двигателем. Он станет не первым, но одним из пока еще совсем не многочисленных подобных предприятий на территории России.

Электродвигатели - известная вещь, но о масштабных исследованиях и переходе на электротягу ранее речь еще не шла.

Смотрите в новом выпуске «Военной приемки», посвященном строительству авиадвигателей в России о закрытых лабораториях двигателестроителей, интерметаллидах и двигателе для президентского самолета. Кроме того, авторы программа впервые представят моторы, о которых многие не слышали: помимо электрических, также и о новых моторах для лайнеров-гигантов, способных перевозить по 500 пассажиров на десятки тысяч километров.