Вкалывают роботы: как в Перми из керамики производят лопатки для турбин авиадвигатей

Одно из производств в Перми известно своей роботизированной высокотехнологичностью. В частности, механизированные устройства создают на нем керамические заготовки лопаток российских авиадвигателей. Заместитель руководителя производства по аддитивным технологиям «ОДК-Авиадвигатель» Сергей Ростовщиков рассказал о том, как робо-рука подвергает детали воздействию клея сложного состава.

Механика берет специальные керамические формы и окунает их в чан с ним, чтобы затем на основании этого можно было создать отливку для использования в двигателе.

«Керамическая форма обезжиривается, чтобы последующий слой наносился лучшим образом. В итоге получится керамическая форма, после удаления внутренностей из которой в нее будет залит расплавленный металл», - рассказал Ростовщиков «Военной приемке».

Сначала на форму наносится один слой клея, затем - слой корунда, и повторяют процедуру до 15 раз. Так, в итоге производитель получает лопатки турбин высокого давления двигателей ПД-14.

Помимо этого, в новом выпуске «Военной приемки» зрители попадут в закрытые лаборатории двигателестроителей и узнают, что такое интерметаллиды и увидят двигатели для самолета президента, а также узнают, как работает двигатель с изменяемой конфигурацией.