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Тральщик «Петр Ильичев» вывели из цеха в Петербурге

Андрей Аркадьев
14:00 22.01.2021
Спуск корабля на воду запланирован на февраль 2021 года.
Тральщик «Петр Ильичев» вывели из цеха в Петербурге
© Фото: Минобороны России
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Сегодня, 22 января, в Санкт-Петербурге корабелы Средне-Невского судостроительного завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) вывели из цеха корабль противоминной обороны «Петр Ильичев» проекта 12 700 «Александрит».

Спуск корабля на воду запланирован на февраль 2021 года. Об успешном завершении этой производственной операции доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на совещании в Адмиралтействе.

«Экипаж корабля противоминной обороны "Петр Ильичев" пройдет подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге по программам, учитывающим оснащенность корабля современными образцами техники и вооружения», - сообщил Евменов.

В конце 2020 года специалисты Средне-Невского судостроительного завода завершили работы по формированию корпуса и части надстройки корабля, насыщению их системами и механизмами. Дальнейшие достроечные работы будут проводиться вне цеха. Заводчанам предстоит выполнить установку второго яруса надстройки тральщика, осуществить монтаж башенно-мачтового устройства, антенного оборудования и общекорабельных систем.

Тральщик «Петр Ильичев» является шестым серийным кораблем проекта 12 700 и вторым кораблем для Тихоокеанского флота. Четвертый серийный корабль в линейке проекта 12 700 «Яков Баляев» был спущен на воду в январе прошлого года на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. В состав Тихоокеанского флота он вошел в конце 2020 года.

В ноябре сообщалось, что на Средне-Невском заводе извлекли из матрицы  композитный корпус корабля проекта 12 700 «Анатолий Шлемов».

«Петр Ильичев» назван в честь матроса Петра Ивановича Ильичева, погибшего 18 августа 1945 года в ожесточенных боях при освобождении Курильских островов. В критическую минуту боя он закрыл своим телом амбразуру вражеского дота и обеспечил успех наступающему подразделению морской пехоты.

Корпус тральщика изготовлен из монолитного стеклопластика. Корабль предназначен для борьбы со всеми видами современных мин. Имеет водоизмещение 890 тонн, длину - 62 метра, ширину - 10 метров, осадку - 3 метра. Скорость хода составляет примерно 16 узлов (около 30 км/ч), вместимость экипажа - более 40 человек.

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