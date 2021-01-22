ОДК откроет сервисный центр по двигателям для Як-130 в Краснодарском крае

Объединенная двигателестроительная корпорация (входящая в Ростех) запустила рассчитанную на 2 года программу организации ремонта двигателей АИ-222-25. Она сделает возможным модульную замену деталей авиадвигателя прямо в зоне эксплуатации, на учебной базе в городе Армавире.

Двигатель применяется на отечественном учебно-боевом самолете Як-130.

Расположение сервисного центра прямо на месте эксплуатации сильно ускорит процесс обслуживания авиадвигателей, и повысит исправность летного парка.

«Обычная практика при серьезной неисправности двигателя – транспортировка на авиаремонтный завод для восстановления работоспособности, что, с учетом всех необходимых сроков, не всегда комфортно для наших заказчиков. Мы идем навстречу нашим клиентам и развиваем в ОДК лучшие практики решения подобных задач, в том числе, активное внедрение технологий по модульному ремонту авиадвигателей АО «ОДК» в условиях эксплуатации», - комментирует ситуацию руководитель департамента сервиса и послепродажного обслуживания АО «ОДК» Максим Ищенко.

Со слов Алексея Громова, руководителя производственного комплекса «Салют» АО «ОДК», разработано и использовано уже одиннадцать методик модульной замены узлов авиадвигателя. Этому помогает сама конструкция АИ-222-25: он состоит из модулей. Это значительно упрощает ремонт и сервисное обслуживание.

Будущие работники нового сервисного центра пройдут обучение на ПК «Салют». В данный момент замена неработающих модулей происходит в самом «Салюте», но скоро эта практика изменится.