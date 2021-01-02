Т-90М, БТР-82А, «Искандер-М»: за восемь лет в Сухопутных войсках доля современных образцов техники выросла в четыре раза

В России за восемь лет доля современных образцов вооружения и техники Сухопутных войск выросла в 4 раза.

Начиная с 2012 года в танковые соединения и воинские части Сухопутных войск поставлено более 2,5 тысяч единиц бронетанкового вооружения, в том числе более тысячи танков Т-72Б3, Т-73Б3М, Т-80 БВМ и Т-90М. За это же время в мотострелковые войска поступили более 1,5 тысяч единиц боевых машин пехоты БМП-3, модернизированных БМП-2 и бронетранспортеров БТР-82А (АМ).

За восемь лет ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск получили свыше 1,5 тысяч единиц военной техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня семейства «Торнадо», самоходные гаубицы «Мста-СМ».

С 2012 года в войска ПВО были поставлены свыше 900 единиц военной техники: зенитные ракетные системы большой дальности С300В4, зенитные ракетные комплексы малой и средней дальности «Тор-М2» и «Бук-М3», переносные зенитные ракетные комплексы «Верба».

Кроме этого, противотанковые подразделения оснащаются ПТРК «Хризантема-СП». В подразделения разведки закупаются комплексы с беспилотными летательными аппаратами, разведки, управления и связи «Стрелец», а также защищенные автомобили «Тайфун-К».