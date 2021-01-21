ОДК: двигатели ПД-35 будут использовать детали из композитных материалов

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, ведет работы над изготовлением рабочей лопатки вентилятора двигателя ПД-35 из полимерных композитов. В деле - препреговая технология и 3D-ткачество. В этом году в планах сравнительные испытания образцов, изготовленных каждый с использованием одного из этих методов.

Разработка идет сразу по двум технологическим направлениям с целью снижения сопутствующих рисков. Первый вариант изготовления лопатки подразумевает послойную выкладку препрега (это композитный материал-полуфабрикат) в пресс-форму и его последующую полимеризацию в автоклаве. Второй подразумевает формирование тканого армирующего 3D-каркаса, который будет пропитываться в пресс-форме под давлением и полимеризовываться.

Пока что технологию отрабатывают в размерности двигателя ПД-14 - лопатки будут созданы в размере 750, а не 1 250 миллиметров.

«Головным разработчиком двигателя ПД-35 - АО «ОДК-Авиадвигатель» - в 2020 году выполнен большой объем работ по отработке препреговой технологии, в том числе проведены испытания демонстрационного вентилятора в составе двигателя ПД-14. Создание технологии 3D-ткачества закреплено за разработчиком компрессора низкого давления двигателя ПД-35 - ПАО «ОДК-Сатурн». В настоящее время по технологии 3D-ткачества изготовлены конструктивно-подобные элементы и комплект рабочих демонстрационных лопаток вентилятора. В 2021 году запланировано проведение комплекса сравнительных испытаний рабочих лопаток вентилятора из ПМК, изготовленных по обеим технологиям», - отметил заместитель генерального директора - генеральный конструктор АО «ОДК» Юрий Шмотин.

В этом году запланировано создание рабочей конструкторской документации на рабочую лопатку вентилятора для двигателя ПД-35. Технологическая подготовка производства идет уже сейчас - изготавливаются, например, пресс-формы и режущий инструмент. Первые образцы рабочих лопаток вентиляторы в ОДК надеются получить в 2022 году.

Работа над обеими композитными технологиями подразумевает использование исключительно отечественных материалов. Кроме того, результат, когда он будет получен, можно будет использовать и на обновленной версии авиадвигателя ПД-14. Или даже изготавливать по этим технологиям детали для других заказчиков.