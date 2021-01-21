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Корпорация «МиГ» запатентовала исключающую попадание самолета в штопор систему

Андрей Аркадьев
15:00 21.01.2021
Усовершенствованные системы уже установлены на МиГ-35 и МиГ-29М/М2, подчеркнули в корпорации.
Корпорация «МиГ» запатентовала исключающую попадание самолета в штопор систему
© Фото: Ростех
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Инженеры корпорации «МиГ» запатентовали комплексную систему, которая ограничивает предельно допустимые нагрузки самолета и исключает попадание машины в штопор. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК», входит в состав госкорпорации «Ростех»).

«Первая из ее составных частей позволяет пилоту при любом действии ручки управления оставаться в пределах допустимых углов атаки, исключая попадание самолета в штопор. Целью создания второй является сохранение предельно допустимой перегрузки боевой машины при маневрировании во всех плоскостях», - говорится в сообщении.

Ограничитель предельных режимов, установленный на предыдущих моделях истребителей - МиГ-23 и МиГ-29, - был механическим. Ручка управления самолетом отталкивалась автоматически, как только максимальный угол атаки был достигнут, что мешало полностью контролировать выход самолета на предельный режим работы. Новая система позволит летчику при любом режиме полета остаться в рамках допустимых показателей перегрузки.

МиГ-35 - истребитель поколения 4++, характеристики которого максимально приближены к машинам пятого поколения. Самолет является глубокой модификацией МиГ-29, способен вести воздушные бои и наносить удары по наземным целям.

Презентация МиГ-35 состоялась 27 января 2017 года, в этом же году самолет был представлен на авиасалоне МАКС-2017.

Основными отличиями истребителя от МиГ-29 являются РЛС «Жук-А» с активной фазированной антенной решеткой, комплекс обороны со средствами РЭБ, открытая архитектура БРЭО, уменьшение стоимости летного часа в 2,5 раза, увеличение боевой нагрузки.

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