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Специалисты ОАК начали сборку обновленного планера Ил-114-300

Андрей Аркадьев
11:59 21.01.2021
Самолет изготавливается на автоматизированном стенде по технологии бесстапельной сборки, что обеспечивает снижение затрат на подготовку производства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ОАК
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На Луховицком авиационном заводе им. П.А. Воронина (филиал РСК «МиГ») начался очередной этап сборки второго опытного образца самолета Ил-114-300. Специалисты осуществили стыковку крыла к фюзеляжу, установили горизонтальное хвостовое оперение, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК», входит в состав госкорпорации «Ростех»).

Второй опытный самолет Ил-114-300 создается по серийным технологиям. Бесстапельная сборка, применяемая при его производстве, используется при создании современных пассажирских самолетов, она обеспечивает высокую точность работ. Корректировка положения агрегатов и составных элементов планера осуществляется при помощи цифровых технологий.

Ранее, 19 января, в Подмосковье состоялся очередной полет регионального турбовинтового пассажирского самолета Ил-114-300 в рамках программы летных испытаний. Борт поднял в небо летчик-испытатель Герой России Николай Куимов. Первый полет состоялся в декабре прошлого года.

Ил-114 - советский и российский пассажирский самолет, созданный в КБ Ильюшина, из семейства двухмоторных турбовинтовых самолетов для местных авиалиний. Первый полет машина совершила 29 марта 1990 года. Ее производство велось на Ташкентском авиазаводе, однако после распада СССР фактически было остановлено. Всего до 2010 года было произведено только 18 машин. В данный момент ведется процесс возобновления производства самолета.

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