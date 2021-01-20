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В Ростехе разработали автоматическую электронную систему подстраховки парашютистов

Тимур Шерзад
15:55 20.01.2021
Раньше подобные приборы не выпускались в России. Теперь этот недостаток устранен. 
В Ростехе разработали автоматическую электронную систему подстраховки парашютистов
© Фото: Министерство обороны России
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В холдинге «Технодинамика», входящем в Ростех, создали электронную систему подстраховки парашютистов. Об этом сообщает пресс-служба Госкорпорации Ростех. 

Прибор способен самостоятельно анализировать высоту и скорость падения парашютиста. Если дело идет к точке невозврата, система самостоятельно принимает решение и раскрывает запасной парашют, спасая жизнь допустившего ошибку или, например, потерявшего сознание парашютиста. Это происходит за счет автоматического перерубания зачековочной петли в ранце запасной парашютной системы. 

Использовать такие приборы надо обязательно, но до этого момента они не выпускались в России. Теперь этот недостаток устранен. 

«Электронный парашютный страхующий прибор станет альтернативой зарубежным системам, которые ранее закупались в Германии, Бельгии и Чехии. Он отличается своей надежностью и простотой в использовании. Кроме того, разработка полностью водонепроницаема и не требует замены фильтра после приводнения. Ранее в России такие приборы не производились, их приходилось импортировать из-за рубежа. Уверен, что за счет своей универсальности прибор будет востребован как среди военных, так и спортсменов-парашютистов и в России, и за рубежом», - отметил генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков. 

Прибор поддается настройке. Есть 4 режима - «Эксперт», «Профи», «Студент» и «Тандем». Выбор режима позволяет как открывать дополнительные возможности, если позволяет классификация парашютиста, так и использовать разные типы парашютных систем. 

Новый отечественный прибор отличается многофункциональностью - может применяться и в ранцах спортивных парашютов, и в составе парашютных систем специального назначения. Прибор располагает возможностью ручной настройки давления в точке приземления - это значит, что использовать его можно не только на земле, но и на борту летящего - например, военного - самолета. 

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