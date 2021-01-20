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Новый самолет Ил-114-300 совершил свой второй полет

Андрей Аркадьев
13:15 20.01.2021
Полет продолжался 2 часа 47 минут, проходил на высотах до 2 000 метров и скоростях до 290 км/час.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На аэродроме ЛИИ имени Громова в Жуковском 19 января состоялся очередной полет регионального турбовинтового пассажирского Ил-114-300 в рамках программы летных испытаний, сообщает Департамент корпоративных коммуникаций ПАО «ОАК». Борт поднял в небо летчик-испытатель Герой России Николай Куимов.

Экипаж проверил устойчивость и управляемость машины, а также работу двигателей и бортовых систем. Первый полет состоялся в декабре прошлого года.

Модернизированный вариант известной советской модели будет использоваться на местных авиалиниях. Он сможет летать в труднодоступные районы и садиться на малоподготовленные аэродромы. Серийные поставки самолета начнут с 2023 года.

Ил-114 - советский и российский пассажирский самолет, созданный в КБ Ильюшина, из семейства двухмоторных турбовинтовых самолетов для местных авиалиний. Первый полет машина совершила 29 марта 1990 года. Ее производство велось на Ташкентском авиазаводе, однако после распада СССР фактически было остановлено. Всего до 2010 года было произведено только 18 машин. В данный момент ведется процесс возобновления производства самолета на РСК «МиГ» совместно с ПАО «ВАСО».

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