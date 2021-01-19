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Сервисный центр для Superjet 100 открыт в Комсомольске-на-Амуре

Андрей Аркадьев
15:59 19.01.2021
Выданный предприятию сертификат разрешает проводить техническое обслуживание и ремонт самолетов.
Сервисный центр для Superjet 100 открыт в Комсомольске-на-Амуре
© Фото: Ростех
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Новый сервисный центр для самолетов Superjet 100 открыт в Комсомольске-на-Амуре, сообщается на сайте корпорации «Иркут» (в составе ПАО «ОАК» госкорпорации «Ростех»).

Соответствующий сертификат Росавиации выдан производственному центру филиала ПАО «Корпорация "Иркут"» «Региональные самолеты». Он разрешает проводить техническое обслуживание самолетов, в том числе систем двигателей и пилотажно-навигационного оборудования.

Напомним, в ноябре группа компаний «ПСБ Лизинг» и ПАО «Корпорация "Иркут"» подписали три контракта на поставку российским авиакомпаниям восьми самолетов Superjet 100. Об этом сообщает пресс-служба ОАК.

Sukhoi Superjet 100 - это первый постсоветский ближнемагистральный гражданский пассажирский самолет. Его разработкой занимались ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) и иностранные компании. Самолет предназначен для перевозки 98 пассажиров на расстояние до 4 600 километров.

Презентация нового лайнера состоялась в 2007 году в Комсомольске-на-Амуре, поставки самолета начались в 2011 году. На сегодняшний день выпущено более 180 воздушных судов данного типа.

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