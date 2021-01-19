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Модернизация производства истребителя пятого поколения Су-57 завершится к 2024 году

Андрей Аркадьев
14:18 19.01.2021
На заводе планомерно идет оснащение агрегатно-сборочных цехов дополнительными стендами и оснасткой для сборки, в том числе уникальными поворотными стапелями.
Модернизация производства истребителя пятого поколения Су-57 завершится к 2024 году
© Фото: Минобороны России
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Модернизация Комсомольского-на-Амуре авиазавода (КнААЗ), где производят истребители пятого поколения Су-57, завершится к 2024 году, сообщил директор предприятия Александр Пекарш.

«По программе перевооружения под самолет пятого поколения все запланированные объекты должны быть введены в строй к 2024 году», - заявил он в интервью заводской газете «Крылья Советов».

Речь идет об оснащении агрегатно-сборочных цехов дополнительными стендами и оснасткой для сборки, в том числе уникальными поворотными стапелями, разработанными специально для строительства Су-57, пояснил Пекарш.

«В рамках выполнения государственного контракта по выпуску самолетов Су-57 до 2028 года в цехах КнААЗ идет развертывание серийного производства. С 2021 года планируется увеличение темпов постройки крылатых машин пятого поколения», - добавил он.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Самолет разработан для замены тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗ (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.

В ходе операции российских ВКС в Сирии Су-57 нанесли удар по террористам с помощью крылатых ракет.

В мае 2017 года самолеты приняли участие в Параде Победы, впервые пролетев над стенами Московского Кремля.

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