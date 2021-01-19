В России сократят срок строительства атомных подлодок

Стапельный период строительства атомных подводных лодок может сократиться на 18 месяцев за счет внедряемого на Севмаше нового блочно-модульного метода. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Использование новой технологии создания АПЛ также повысит качество работ и уменьшит трудоемкость за счет сборки корпуса подводных лодок из крупных блок-модулей высокой степени готовности», - говорится в сообщении.

Новый метод разработан специалистами предприятия под руководством генерального директора Михаила Будниченко совместно с центральными конструкторскими бюро «Малахит» и «Рубин», а также Центром технологий судостроения и судоремонта.

На Севмаше сейчас ведется строительство двух серий АПЛ четвертого поколения: стратегических «Бореев» проекта 955 и многоцелевых «Ясеней» проекта 885. Это единственное предприятие в РФ, которое строит атомные подлодки четвертого поколения.

Подлодки проекта 995 и 955A (шифр «Борей») относятся к четвертому поколению. Основное вооружение - твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава». В настоящее время построены и вошли в состав флота уже три «Борея»: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах».

Подводные лодки проекта 885 «Ясень» - серия российских многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами четвертого поколения.

Подводная скорость составляет 31 узел, а надводная - 16 узлов. Предельная глубина погружения - 600 метров, автономность плавания - 100 суток. На вооружении подлодки находятся мины, торпеды, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».