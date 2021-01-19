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Боевой модуль «Охотник» получит новый крупнокалиберный пулемет

Тимур Шерзад
12:16 19.01.2021
Стрельба по мишеням у нового варианта модуля выявила рост эффективности поражения целей на 20-30 процентов. 
Боевой модуль «Охотник» получит новый крупнокалиберный пулемет
© Фото: npoelm.ru
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В НПО «Электромашина» успешно завершены испытания дистанционно управляемого боевого модуля «Охотник», предназначенного для бронеавтомобилей «Тайфун-К». Этот вариант модуля отличается новым вариантом исполнения крупнокалиберного пулемета 6П49. Об этом сообщает пресс-служба УралВагонЗавода (который входит в «Ростех»). 

«Новый пулемет, созданный ОАО "Завод имени Дегтярева", позволяет значительно улучшить характеристики боевого модуля, повышая конкурентоспособность нашего изделия и ставя его в один ряд с мировыми лидерами. Усовершенствование модуля было проведено предприятием в инициативном порядке», - отметил главный конструктор по системам управления НПО «Электромашина», Сергей Абрамов.

По словам Абрамова, партия «Охотников» для «Тайфунов-К» с новыми пулеметами будет поставлена уже в ближайшее время. А в будущем такой вариант боевых модулей будет поставляться для Военно-морского флота и других образцов специальной техники. 

Новый вариант модуля «Охотник» создавался ради повышения кучности стрельбы - и это, со слов пресс-службы УВЗ, подтвердилось при исытаниях. Стрельба по мишеням выявила рост эффективности поражения целей на 20-30 процентов. 
 
 

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