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Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» готовят к испытаниям

Андрей Аркадьев
15:43 18.01.2021
Корабль Северного флота находится на ремонте и модернизации на Севмаше.
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» готовят к испытаниям
© Фото: ОСК
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Крейсер «Адмирал Нахимов», который после обновления станет самым мощным кораблем в ВМФ, готовят к испытаниям. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе судостроительного комплекса «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК).

«На объект будет подано штатное электропитание, рабочим и специалистам Севмаша предстоит закрыть все построечные документы. Затем по разработанным проектантом методикам корабль пройдет швартовные испытания у причала», - говорится в сообщении.

После прохождения швартовных испытаний у причала начнутся ходовые испытания тяжелого атомного крейсера непосредственно в море. В них будут задействованы экипаж корабля и сдаточные команды предприятия. В настоящее время они проходят обучение и сертификацию.

В июне гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что ремонт «Адмирала Нахимова» планируется завершить в 2022 году, угрозы срыва сроков нет.

«Адмирал Нахимов» - крейсер проекта 1 144 «Орлан». В данный момент в строю находится единственный корабль данного проекта «Петр Великий». «Адмирал Нахимов» был отправлен на ремонт и модернизацию в 1999 году. Возвращение корабля на службу намечено на 2022 год.

Одной из основных причин строительства крейсеров проекта 1 144 с ядерной энергетической установкой явилось принятие на вооружение ВМС США первого в мире атомного крейсера «Лонг-Бич» с управляемым ракетным оружием. А после того как американские атомные подводные лодки с межконтинентальными баллистическими ракетами получили возможность выхода в океан и стали практически неуязвимыми, иметь крупные многоцелевые крейсера в составе ВМФ нашей страны стало объективной необходимостью.

Все четыре «Орлана» были разработаны и построены на Балтийском судостроительном заводе. По классификации НАТО этот проект из-за своих размеров и мощного вооружения получил название battlecruiser, что в переводе на русский значит «линейный крейсер».

Подробнее об «Орлане» можно узнать в разделе «Оружие» на сайте телеканала «Звезда».

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