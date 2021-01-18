В ОДК снизили трудозатраты на производство вертолетных двигателей

В Объединенной двигателестроительной корпорации (являющейся частью Ростеха) завершили подготовку к изготовлению узлов и деталей к двигателями ВК-2500 П/ПС, разработанных в АО «ОДК-Климов».

Ключевые узлы двигателей начали изготавливать в конце прошлого года. Это происходит с использованием широкой кооперации внутри ОДК - например, модули осевого компрессора делают в ММП имени Чернышева, а модули свободной турбины - в УМПО. До этого эти детали изготавливались лишь для двигателей ВК-2500, а модификации П/ПС могли дорабатываться только на АО «ОДК-Климов».

«Использование узлов и детале-сборочных единиц, соответствующих конструктивному облику двигателей ВК-2500П/ПС, позволит нам снизить трудозатраты, которые раньше требовались для их доработки, и направить ресурсы на решение других производственных задач, в частности, увеличить общий объем выпуска двигателей семейства ВК-2500», - отметил директор производства АО «ОДК-Климов» Алексей Родионов.

В этом году в планах ОДК изготовить более семи десятков двигателей ВК-2500П/ПС.