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В ОДК снизили трудозатраты на производство вертолетных двигателей

Тимур Шерзад
16:13 18.01.2021
Эффект касается двигателей семейства ВК-2500.
В ОДК снизили трудозатраты на производство вертолетных двигателей
© Фото: АО "Климов"
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В Объединенной двигателестроительной корпорации (являющейся частью Ростеха) завершили подготовку к изготовлению узлов и деталей к двигателями ВК-2500 П/ПС, разработанных в АО «ОДК-Климов».

Ключевые узлы двигателей начали изготавливать в конце прошлого года. Это происходит с использованием широкой кооперации внутри ОДК - например, модули осевого компрессора делают в ММП имени Чернышева, а модули свободной турбины - в УМПО. До этого эти детали изготавливались лишь для двигателей ВК-2500, а модификации П/ПС могли дорабатываться только на АО «ОДК-Климов».

«Использование узлов и детале-сборочных единиц, соответствующих конструктивному облику двигателей ВК-2500П/ПС, позволит нам снизить трудозатраты, которые раньше требовались для их доработки, и направить ресурсы на решение других производственных задач, в частности, увеличить общий объем выпуска двигателей семейства ВК-2500», - отметил директор производства АО «ОДК-Климов» Алексей Родионов.

В этом году в планах ОДК изготовить более семи десятков двигателей ВК-2500П/ПС.

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