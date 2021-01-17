Глава ОДК назвал характеристики уникальных двигателей для военных кораблей

Фрегаты проекта 22350, такие как Адмирал Головко и Адмирал флота Советского Союза Горшков оснащены новейшими газотурбинными двигателями, что позволяет им развивать более высокую скорость и иметь больший ресурс хода. Генеральный директор объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов эксклюзивно в программе «Военная приемка» рассказал об особенностях данных энергетических установок, назвав их вершиной технологического развития в области двигателестроения.

«Газотурбинное двигателестроение - это вершина технологической революции. Если говорить о достижениях научно-технического прогресса 20-го века, то мы, по крайней мере у себя в компании, считаем, что это «атом космоса» - газотурбинные двигатели», - заявил гендиректор ОДК.

Также, Александр Артюхов объяснил, что сложность газотурбинных двигателей заключается в том, что при их работе создаются гигантские нагрузки на материалы самого двигателя. При этом - двигатель все равно должен работать.

«Газотурбинные двигатели - это самые сложные из всех видов двигатели. Потому что 10000 сопряженных деталей, которые вращаются со скоростью 10000 оборотов в минуту и температура, при которой они работают - 1800 °С. Поэтому сверхвысокие нагрузки на все материалы», - рассказал эксперт.

Отдельным поводом для гордости является то, что создавать такие двигатели способны лишь некоторые страны. И даже полностью скопировав технологию производства не получится достичь тех же результатов, что и у российского варианта двигателя, без определенных научных знаний.

«Говорят что только 4-5 стран имеют компетенцию в строительстве таких двигателей. Ключевая компетенция это, конечно же, разработать такой двигатель. Например, наши китайские товарищи скопировали полностью двигатель, но он не выдает у них тех характеристик, которые должны быть в двигателе. Требуются более глубокие знания, связанные с материаловедением и другими специфическими задачами. Россия просто одна из тех стран, которая обладает этими знаниями и сегодня способна разрабатывать и производить газотурбинные двигатели», - заявил Александр Артюхов.

Фрегаты проекта 22350 - серия российских многоцелевых фрегатов с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны, строящихся для ВМФ России.