Семиконечная «Звезда»: показан уникальный российский дизельный двигатель для кораблей

В эфире программы «Военная приемка» был показан уникальный дизельный двигатель в форме 7-ми конечной звезды за производством завода «Звезда». По словам директора по развитию завода «Звезда» Александра Зиновьева 7-ми конечный форм-фактор является самым эффективным в мире, соотношение мощности двигателя и его массы больше, чем у любого другого самого совершенного иностранного дизеля.

«По соотношению массы и мощности, это самая эффективная конструкция для поршневого двигателя. Я думаю выжать больше из поршневого двигателя вряд ли получится», - заявил эксперт.

Также, сотрудники завода продемонстрировали процесс проверки данного двигателя. Рабочий, начиная вращение с одной стороны установки, приводит в действие все 56 поршней, тем самым позволяя проверить его работу. Директор по развитию завода «Звезда» объяснил, для чего проводится данное тестирование.

«Необходимо проверить утечки масла во всех положениях коленчатого вала и проверить, чтобы масло поступало в каждой смазываемой точке», - пояснил Александр Зиновьев.

Дизельный двигатель с 7-ми конечным форм-фактором изначально был разработан советским конструктором А.С. Яковлевым для авиации, но теперь он приспособлен для работы в море. Мощность данного дизельного двигателя 8000 л.с., он состоит из 7 рядов, на каждом из которых расположено по 8 цилиндров. Это рекордсмен мира среди потребителей солярки.