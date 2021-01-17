Испытания на суше: уникальные кадры испытаний газотурбинных установок для новейших кораблей ВМФ

Съемочная группа программы «Военная приемка» получила уникальную возможность присутствовать на испытаниях первого произведенного в России большого газотурбинного двигателя для фрегатов проекта 22350 на испытательной базе «Объединенной двигателестроительной корпорации». Данный дизель-газотурбинный агрегат предназначен для установки на левый борт корабля Адмирал Головко.

Мощность таких двигателей может доходить до 40 мегаватт. Этого хватит для того, чтобы питать целый район или даже небольшой город. Таких мощных моторов на неатомном флоте в РФ прежде не было. Генеральный конструктор предприятия «ОДК-Сатурн» Роман Храмин рассказал о принципе работы данной газотурбинной установки.

«Это дизель-газотурбинный агрегат который, собственно говоря, вырабатывает крутящий момент, передает его на редуктор, далее на винт. Вторая основная часть - это сам редуктор, который понижает обороты двигателя до требуемых значений для винта корабля. И, наверно самая важная и мощная часть, это сам газотурбинный двигатель который также передает крутящий момент на редуктор и далее на винт через редуктор», - объяснил конструктор.

Для полноценной имитации работы двигателя в воде на предприятии был также построен гидротормоз. После начала работы газотурбинной установки Роман Храмин подвел итоги испытаний и назвал их успешными.

«Вот потихоньку передается крутящий момент, первые обороты винта. И вот здесь мы тоже видим, вращается валолиния винта и уходит на гидротормоз. Дизельная ветка работает полностью», - заявил сотрудник «ОДК-Сатурн».

Генеральный конструктор пояснил, что если бы эта установка в данный момент находилась на фрегате, то он бы двигался со скоростью примерно в 20 узлов, то есть 35 км/ч. Также, он объяснил, почему именно дизельная часть двигателя будет использоваться на корабле чаще всего.

«Дизель предназначен у нас для малого хода и в основном он используется для обычного передвижения кораблей. Он работает, по сути, 80% времени», - рассказал конструктор.

Судостроительный завод «Северная верфь» уже начал серийные поставки газотурбинных агрегатов для фрегатов серии 22 350 после успешного прохождения ими испытаний. Фрегаты проекта 22 350 являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России.