В «Ростехе» раскрыли особенности экипировки третьего поколения «Сотник»

Защита российской экипировки солдата будущего «Сотник» превзойдет все существующие бронежилеты, будет иметь малый вес и подгоняться по фигуре бойца. Об этом рассказали в госкорпорации «Ростех», производящей экипировку.

В качестве основы для экипировки третьего поколения, которая придет на замену «Ратнику», планируется использовать сверхвысокомолекулярное полиэтиленовое волокно.

«В результате защита не будет сковывать движения и позволит взять дополнительный вес, необходимый для выполнения спецмиссий. При этом экипировка будет иметь повышенную защищенность в сравнении с существующими типами бронежилетов», – отметили в «Ростехе».

За счет специальных амортизирующих средств экипировка должна остановить осколок, летящий со скоростью до 670 метров в секунду, и погасить ударный импульс, способный нанести серьезный урон внутренним органам даже без пробития защиты, сообщили в госкорпорации.

Ранее директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев рассказывал, что «Сотник» может получить в свой состав робототехнические комплексы и элементы искусственного интеллекта. Кроме того, рассматривается возможность оснастить «Сотник» титановым экзоскелетом, оснащенным минидвигателями.