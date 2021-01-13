Усиленная огневая мощь: кадры отгрузки новой партии танков Т-80БВМ для ВС РФ

На вооружение российской армии в рамках гособоронзаказа поступила партия танков Т-80БВМ. Перед отгрузкой боевые машины прошли тщательную проверку на состояние всех систем и механизмов, а также ряд испытаний в цехах и на полигоне.

Танки произведены на Омском заводе транспортного машиностроения (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех»).

«Все обязательства перед министерством обороны были выполнены в установленный срок… Сейчас мы уже приступили к выполнению ГОЗ 2021 года», – цитирует генерального директора АО «Омсктрансмаш» Игоря Лобова пресс-служба концерна.

Танк Т-80БВМ – это усовершенствованная версия танка Т-80БВ с возросшими основными боевыми качествами: огневой мощью, защищенностью и маневренностью. В танке существенно изменен многоканальный прицел наводчика, в конструкции которого ранее использовались комплектующие зарубежного производства. С 2019 года боевая машина поставляется в Вооруженные силы России.