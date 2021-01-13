Военный эксперт рассказал о преимуществах модернизированного Т-80БВМ

Танки Т-80БВМ, партия которых поступила в войска в рамках гособоронзаказа, отвечают всем современным требованиям. Наиболее хорошо боевая машина зарекомендовала себя в условиях Крайнего Севера. Такую характеристику дал военный эксперт Виктор Мураховский.

«На модернизированной версии, которая сейчас выпускается в России, усилены параметры защиты, установлена новая динамическая защита, новый боекомплект для пушки и улучшены характеристики системы управления огнем. В итоге этот танк отвечает всем современным требованиям», - рассказал в беседе со «Звездой» Мураховский.

Конструктивные особенности газотурбинного двигателя боевой машины позволяют использовать ее в экстремальных температурных условиях, подчеркнул эксперт. Силовая установка заводится без дополнительного прогрева.

«Скорость движения у него немного повыше, чем у танка Т-72. В целом обеспечиваются высокие характеристики подвижности всей техники бригад, в которые поступают танки Т-80БВМ. Незначительное количество, по сравнению с Т-72 и Т-90, таких танков в войска заказано, но этого достаточно для обновления танкового парка бригад, дислоцированных в районах Арктики и Дальнего Востока», - уверен военный эксперт.

Танки Т-80БВМ произведены на Омском заводе транспортного машиностроения (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех»).

Это усовершенствованная версия танка Т-80БВ с возросшими основными боевыми качествами: огневой мощью, защищенностью и маневренностью. В танке существенно изменен многоканальный прицел наводчика, в конструкции которого ранее использовались комплектующие зарубежного производства. С 2019 года боевая машина поставляется в Вооруженные силы России.