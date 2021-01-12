Беспилотник С-70 «Охотник» атаковал наземную полигонную мишень

Отечественный тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник» атаковал наземную мишень, удар был нанесен на полигоне Ашулук. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Удар был нанесен свободнопадающими неуправляемыми бомбами.

«Беспилотник "Охотник" в рамках продолжающихся летных испытаний выполнил бомбометание из внутрифюзеляжного отсека свободнопадающими неуправляемыми авиабомбами калибра 500 килограммов по наземной мишени на полигоне Ашулук. Цель была поражена с высокой точностью», - сообщил источник РИА Новости.

Источник агентства не рассказал, когда произошло событие, но упомянул, что по наземным целям новый беспилотник работал бомбами не первый раз. Также он отметил, что прицельные приспособления «Охотника» позволяют применять свободнопадающие боеприпасы с точностью, немногим уступающей высокоточному управляемому оружию.

Помимо этого, источник сообщил, что «Охотник» может успешно работать по стационарным и ограниченно подвижным наземным целям с заранее известными координатами в автономном режиме. При этом передача координат может осуществляться и в процессе нахождения беспилотного аппарата в воздухе.