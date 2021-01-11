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На Камчатке сформирован экипаж минного тральщика «Петр Ильичев»

Андрей Аркадьев
11:21 11.01.2021
В ближайшее время личный состав корабля пройдет обучение в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге.
На Камчатке сформирован экипаж минного тральщика «Петр Ильичев»
© Фото: ОСК, на фото тральщик "Яков Баляев"

В соединении кораблей охраны водного района войск и сил на Северо-Востоке сформирован экипаж новейшего корабля противоминной обороны «Петр Ильичев», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Тральщик «Петр Ильичев» является шестым серийным кораблем проекта 12700 и вторым кораблем для Тихоокеанского флота. Четвертый серийный корабль в линейке проекта 12 700 «Яков Баляев» был спущен на воду в январе прошлого года на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. В состав флота он вошел в конце 2020 года.

В ноябре сообщалось, что на Средне-Невском заводе извлекли из матрицы  композитный корпус корабля проекта 12 700 «Анатолий Шлемов».

«Петр Ильичев» назван в честь матроса Петра Ивановича Ильичева, погибшего 18 августа 1945 года в ожесточенных боях при освобождении Курильских островов. В критическую минуту боя он закрыл своим телом амбразуру вражеского дота и обеспечил успех наступающему подразделению морской пехоты.

Корпус тральщика изготовлен из монолитного стеклопластика. Корабль предназначен для борьбы со всеми видами современных мин. Имеет водоизмещение 890 тонн, длину - 62 метра, ширину - 10 метров, осадку - 3 метра. Скорость хода составляет примерно 16 узлов (около 30 км/ч), вместимость экипажа - более 40 человек.

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