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Первая ЗРС С-300В4 поступила на вооружение ракетного соединения ВВО

Андрей Аркадьев
10:29 09.09.2020
Технику испытали на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Зенитная ракетная система С-300В4  впервые поступила на вооружение соединения Восточного округа в Еврейской автономной области в рамках программы перевооружения.

Специалисты, которым предстоит работать с ЗРС, прошли обучение в Оренбурге. Новую технику испытали во время стрельб на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

ЗРС С-300 «Фаворит» - зенитная ракетная система среднего радиуса действия. Серийный выпуск системы был начат в 1975 году. Первый полк С-300ПТ заступил на боевое дежурство в 1979 году.

Способна поражать баллистические и аэродинамические цели. Имеется возможность нанесения ударов по наземным целям с заранее известными координатами. Стала первой многоканальной зенитной ракетной системой, способной сопровождать каждым комплексом до шести целей и наводить по ним до 12 ракет. 

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