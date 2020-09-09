Борисов проинспектирует производство первого в России турбовентиляторного двигателя

В ходе своей рабочей поездки в Пермь вице-премьер Юрий Борисов осмотрит производство российского двигателя ПД-14 в преддверии его предстоящего испытательного полета в составе среднемагистрального пассажирского самолета МС-21. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера.

«В рамках рабочей поездки в Пермь Юрий Иванович посетит Пермскую научно-производственную приборостроительную компанию, “ОДК-Пермские моторы” и “ОДК-Авиадвигатель”, осмотрит выставку продукции диверсификации предприятий края», - говорится в сообщении.

Во время посещения предприятия «ОДК-Пермские моторы» Борисов ознакомится с производством двигателя ПД-14, который является первым турбовентиляторным двигателем, созданным в современной России. Последней аналогичной разработкой был авиадвигатель четвертого поколения ПС-90А, который был выпущен еще в СССР в конце 1980 годов.

По итогам посещения предприятий края Юрий Борисов проведет рабочую встречу с врио губернатора Дмитрием Махониным.

Ранее сообщалось, что испытания российского пассажирского лайнера МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 начнутся в 2020 году. Также гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь говорил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что новый самолет МС-21 с двигателем ПД-14 совершит первый полет до конца 2020 года.