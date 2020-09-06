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Опубликованы кадры возвращения БТР и БРДМ-2 на землю после перехода через Керченский пролив

Егор Левин
17:45 06.09.2020
Убедительное доказательство рискованности эксперимента - объемы потоков воды, которой «нахлебались» боевые машины: они стекали еще долгое время после того, как броневики оказались на земле.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Механик-водитель БРДМ-2, участвовавший в съемках уникального выпуска «Военной приемки» о переходе на броневиках вплавь через Керченский пролив, рассказал о своих эмоциях, ступив на берег.

«Страшно было! Реально страшно. Но мы прорвались, потихонечку, с божьей помощью. Вышли на сушу, все хорошо», - сказал он после этого.

Все участники съемок действительно подвергали себя большому риску. Идти на броневиках по воде при сильном ветре по-настоящему опасно. Убедительное тому доказательство - потоки воды, которой «нахлебались» броневики: она стекала из технических отверстий еще долгое время после того, как машины оказались на земле. Объем воды при этом, как заявили специалисты, оказался в норме, в рамках штатно допустимого в таких ситуациях.

Отметим, при съемках данного выпуска «Военной приемки» один из броневиков не справился с задачей и утонул. К счастью, никто при этом не пострадал, а саму машину вытащили на берег через несколько дней. Как произошло это и другие курьезные события уникального эксперимента, смотрите на сайте телеканала, платформе SMART.TV, а также на Youtube-канале «Звезды».

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