«Машина тонет!»: отказ двигателя БРДМ, участвовавшего в переходе через Керченский пролив, попал на видео

Во время рискованного перехода «Военной приемки» на броневиках через Керченский пролив не все закончилось благополучно. Один из участников эксперимента, БРДМ-2, заглох и утонул из-за случившейся технической неисправности. Слова «Машина тонет!» прозвучали как холодный душ в жаркий летний день.

После того, как двигатель отказал, вода стала поступать внутрь броневика так быстро, что штатные насосы перестали с ней справляться.

Волна начала бить БРДМ по диагонали. Чтобы справится с этим затруднением, необходимо повышать обороты работы двигателя, что, в свою очередь, приводит к перегреву. Для охлаждения нужно открывать люки, но тогда вода попадает уже в двигательный отсек. Многотонная машина скрылась в черноморской пучине за считанные секунды.

Спустя несколько дней, броневик подняли со дна. В носовой части БРДМ остался воздух, машина встала на дно вертикально, и водолазам пришлось крепить к машине специальные парашюты. Лишь спустя несколько часов броневик полностью подняли на сушу с помощью второй БРДМ.

Отметим, стартовал переход из Кубани, машины двигались в направлении Крыма параллельно Крымскому мосту со скоростью 8,6 километров в час. Полностью увидеть выпуск «Военной приемки» о переходе через Керченский пролив можно на сайте телеканала, платформе SMART.TV, а также на Youtube-канале «Звезды».