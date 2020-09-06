Сквозь пролив на БТР: команда «Военной приемки» совершила 15-километровый морской переход на броневиках

Команда «Военной приемки» совершила уникальный и весьма рискованный эксперимент - 15-километровый морской переход через Керченский пролив на броневиках БТР и БРДМ-2. Отдельную сложность в процессе съемок представили непростые погодные условия - волны зачастую захлестывали боевые машины едва ли не с крышей.

Во время длительного перехода по воде двигатели броневиков работают на пределе. Стартовал переход из Кубани в направлении Крыма параллельно Крымскому мосту со скоростью 8,6 километров в час. Если бы вода была спокойнее, движение производилось бы еще быстрее.

«Это очень приличная скорость для данного типа техники», - комментирует руководитель эксперимента и межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Алексей Мигалин.

По его словам, боковые волны, бьющиеся о корпуса броневиков, не представляют опасности ровно до тех пор, пока не начнут накрывать их целиком. Однако в целом боковая волна добавляет проблем: из соображений безопасности люки на БТР и БРДМ-2 остаются постоянно открытыми, и вода попадает внутрь. В таких условиях двигателю приходится работать за двоих - и за водометы, и за насосы, откачивающие воду.

Полностью новый выпуск «Военной приемки» о переходе через Керченский пролив смотрите на сайте телеканала, платформе SMART.TV, а также на Youtube-канале «Звезды». Ведущий Алексей Егоров фактически от первого лица показал все, что пришлось пережить экипажам боевых машин во время уникального эксперимента, а также - сколько воды оказалось внутри них после выхода на берег.