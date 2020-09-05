«Тигры» и «Рыси»: Панков осмотрел учебно-материальную базу в КБР

В Кабардино-Балкарии статс-секретарь, заместитель министра обороны Николай Панков провел осмотр учебно-материальной базы, современных образцов вооружения, среди которых бронеавтомобили ТИГР, ТАЙФУН, РЫСЬ, а также альпинистского имущества и снаряжения, и образцы вооружения, захваченные в Сирийской Арабской Республике.

Также для Панкова была проведена демонстрация занятий на скалодроме.

Помимо этого, статс-секретарь принял участие в торжественной церемонии закрытия международного этапа конкурса горных подразделений «Эльбрусское кольцо», где российская команда Воздушно-десантных войск заняла первое место.

«Все мы в течение 14 дней наблюдали за честной и бескомпромиссной борьбой сильнейших военнослужащих горных подразделений вооруженных сил разных стран, которые не только продемонстрировали свое выдающееся мастерство, но и поделились своим уникальным опытом», - подчеркнул Панков.

Совместно с представителями иностранных делегаций прошла церемония возложения траурных гирлянд к Войну альпинисту – защитнику Отечества в месте, где в 1935 году была открыта первая школа подготовки военных альпинистов.