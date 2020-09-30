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В Петербурге спустили на воду минный тральщик «Георгий Курбатов»

Роман Закурдаев
Андрей Аркадьев
18:20 30.09.2020
Он будет служить на Черноморском флоте.
В Петербурге спустили на воду минный тральщик «Георгий Курбатов»
© Фото: snsz.ru

В Санкт-Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны проекта 12 700 «Георгий Курбатов». Торжественная церемония прошла под музыку военного оркестра.

Особую маневренность подводному «саперу» придает его легкий вес. Корпус корабля - это монолитный стеклопластик. Материал по прочности не уступает стали, при этом очень долговечен. Аналогов подобным проектам в мире нет.

Шестидесятиметровый великан из стеклопластика остается невидимым для морских мин, которые реагируют на магнитное поле. Они попросту не прилипают к корпусу. Зато, благодаря инновационной гидроакустической станции и уникальному оборудованию тральщик легко находит мины не только на различных глубинах, но и даже под трехметровым слоем грунта.

Крестной матерью тральщика стала правнучка Героя Советского Союза Георгия Курбатова. В годы Великой Отечественной войны он служил на Северном флоте мотористом торпедного катера и принял участие в потоплении восьми вражеских кораблей. При очередной высадке десанта он был тяжело ранен, но смог вывести катер из-под обстрела.

В составе  флота вошли уже три подобных тральщика. «Александр Обухов» служит на Балтике, «Владимир Емельянов»  и «Иван Антонов» на Черноморском флота. Оба уже успели поучаствовать в Главном Военно-морском параде в Петербурге, а последний еще и успешно показал себя на учениях в Средиземном море.

В ближайшие годы тральщики проекта «Александрит» станут боевыми единицами всех флотов. Планируется, что в состав Военно-морского флота «Георгий Курбатов» войдет в следующем году.

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